Salaire de Zidane : Marine Le Pen balance en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane n'a jamais caché son opposition envers le Rassemblement National, que ce soit à l'époque de Jean-Marie Le Pen ou plus récemment avec sa fille, Marine Le Pen. Et cette dernière avait d'ailleurs sèchement répondu à Zidane en mettant notamment l'accent sur son imposant salaire et sa fortune accumulée tout au long de sa carrière.

Lors des élections présidentielles de 2017, au moment de l'entre-deux tours qui opposait Emmanuel Macron à Marine Le Pen, Zinedine Zidane avait sèchement taclé la candidate du Rassemblement National, comme il l'avait d'ailleurs fait 15 ans plus tôt avec Jean-Marie Le Pen : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc, il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon », avait lâché Zidane en conférence de presse, alors qu'il était à cette époque entraîneur du Real Madrid.

« Soit devenir footballeur, soit devenir dealer » Et quelques jours après cette intervention de Zinedine Zidane, Marine Le Pen s'était accordée un droit de réponse au micro de BFM TV : « C’est son avis. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il peut donner des conseils en foot, il est assez bon, il faut bien le dire, mais en politique, ce n’est pas une certitude. L’argumentation consistant à dire aux jeunes de quartiers que la seule perspective pour eux, c’est soit de devenir footballeur, soit de devenir dealer, c’est terrifiant », expliquait la candidate du Rassemblement National, avant de balancer ensuite sur le salaire de Zidane.