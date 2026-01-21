«On s’explique», Zidane prend son téléphone après la tromperie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

22 ans plus tard, Ludovic Giuly est revenu sur le quart de finale de Ligue des champions opposant l’AS Monaco et le Real Madrid et sa conversation avec Zinedine Zidane à la mi-temps du match retour. L’ancien monégasque avait un peu exagéré les propos du Madrilène, ce qui lui avait valu quelques problèmes dans les jours qui ont suivi l’élimination de la Casa Blanca.

En 2004, l’AS Monaco réalisait un des plus grands exploits de son histoire en éliminant les galactiques du Real Madrid dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Battus 4-2 à l’aller, les Monégasques s’étaient imposés 3-1 à Louis-II. « Le match retour est incroyable », s’est souvenu Ludovic Giuly dans l’émission de Canal+ Détective Mathoux.

« Il m’en a voulu un petit peu après Zizou » L’ancien capitaine de l’AS Monaco est également revenu sur son échange avec Zinedine Zidane à la mi-temps du match retour : « J’en ai un peu rajouté (rire). Il m’en a voulu un petit peu après Zizou. J’en ai rajouté dans les vestiaires, parce que j’avais dit à mon manager de lui demander son maillot à la mi-temps. Et donc on discutant, je lui dis : “Zizou, tu n’oublies pas le maillot à la fin du match “. Il me dit “pas de soucis”. Je lui dis : “put*** ça va, 1 partout, c’est bien pour nous”. Il me dit : “On ne joue pas très bien Ludo”. Mais il ne m’a pas dit qu’ils étaient fatigués. »

« Médiatiquement ça a été un vrai problème pour lui les trois jours après ce match-là » « Quand je rentre dans le vestiaire : “Les gars, j’ai parlé à Zizou, ils sont fatigués et cuits, ils ont du mal”, donc j’en ai rajouté. La deuxième mi-temps se passe comme elle se passe et forcément on pense à ce que j’ai dit, mais ça ne vaut rien », poursuit Ludovic Giuly, dont le petit mensonge a valu quelques problèmes à Zinedine Zidane. « J’ai su après quand je suis allé à Barcelone que médiatiquement ça a été un vrai problème pour lui les trois jours après ce match-là. »