Nouvelle aventure pour Zinedine Zidane, c'est validé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Pour assurer sa succession, les Bleus devraient miser sur Zinedine Zidane, qui est disponible depuis l'été 2021. D'après Christian Karembeu, l'ancien coach du Real Madrid est l'homme de la situation.

Didier Deschamps a pris une décision fracassante. Sous contrat jusqu'au 31 juillet, le sélectionneur des Bleus a annoncé qu'il allait quitter son poste après la Coupe du Monde. Une aubaine pour Zinedine Zidane.

Equipe de France : Zidane va remplacer Deschamps ? A la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane a mis fin à son deuxième mandat en tant qu'entraineur du Real Madrid. Alors qu'il espère prendre les rênes des Bleus, le Ballon d'Or 98 attend patiemment, n'ayant pas repris du service depuis son départ de la Maison-Blanche. Grandissime favori pour remplacer Didier Deschamps cet été, Zinedine Zidane a été totalement validé par Christian Karembeu.