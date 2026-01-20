Zidane de retour à Marseille : Il dit tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a une quinzaine d’années, Zinedine Zidane inaugurait son tout premier complexe sportif Z5 aux Milles, près d’Aix-en-Provence. Mais comme l’avait expliqué l’ancien entraîneur du Real Madrid, la volonté première de lui et ses frères était de l’ouvrir à Marseille, dans les quartiers nord, où ils ont grandi et ont commencé à jouer au football.

En 2011, Zinedine Zidane ouvrait son premier complexe sportif aux Milles : le Z5. Depuis, l’ancien capitaine de l’équipe de France en a ouvert deux autres, à Istres et à Turin, mais pas à Marseille, sa ville natale. Ce qui était pourtant ce qu’il souhaitait quand lui et ses frères se sont lancés dans ce projet.

« Notre premier Z5 on aurait aimé qu’il soit dans les quartiers nord de Marseille » « Le projet Z5, c’est parce qu’avec mes frangins on avait envie de revenir comme quand on était petit, dans le quartier. On ne l’a fait que pour ça. D’ailleurs, notre premier Z5 on aurait aimé qu’il soit dans les quartiers nord de Marseille », avait expliqué Zinedine Zidane en 2023 dans un entretien accordé à Colinterview.