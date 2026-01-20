Zinedine Zidane : L’énorme malaise en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent aux obsèques de Rolland Courbis la semaine dernière, Zinedine Zidane a été abordé par de nombreuses personnes en repartant pour obtenir un selfie ou un autographe. Une scène qui a choqué les observateurs.

L'image a largement été commentée. Après les obsèques de Rolland Courbis à l'Eglise de la Madeleine à Paris, Zinedine Zidane n'a pas pu sortir tranquillement. Chacune des apparitions du Ballon d'Or 1998 suscite une énorme engouement, mais cette fois-ci, voir des gens tenter de prendre un selfie ou obtenir un autographe juste après un enterrement a choqué de nombreux observateurs dont le journaliste Thibaud Vézirian.

Zidane, la séquence choc « Cette séquence est d’une gênance terrible tant on se pose la question de ce qu’ils ont dans la tête. Oui, tu es content, tu as ta story, tu as ton selfie avec Zidane », confie-t-il lors d’un live sur Twitch avant de poursuivre.