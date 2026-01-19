Maroc - Sénégal : Scène surréaliste, un joueur agressé à la CAN 2025 !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, les Lions de l'Atlas ont tout tenté pour l'emporter, allant même jusqu'à sortir du cadre sportif. En effet, des stadiers, des ramasseurs de balle et des joueurs marocains ont joué un vilain tour à Edouard Mendy, lui subtilisant sa serviette à plusieurs reprises. Et lorsqu'il a voulu aider son coéquipier, Yehvann Diouf a fini par se faire agresser.

La finale de la CAN 2025 a eu lieu ce dimanche soir au Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat ce dimanche soir. Opposé au Maroc, pays organisateur, le Sénégal s'est imposé par le plus petit des scores (1-0), et ce, à l'issue des prolongations.

Le Maroc a joué un mauvais tour à Edouard Mendy Lors du choc face au Sénégal, le Maroc a tenté le tout pour le tout pour l'emporter, allant jusqu'à avoir un comportement extra sportif. En effet, certains joueurs, stadiers et ramasseurs de balle ont subtilisé la serviette d'Edouard Mendy à plusieurs reprises. Le gardien des Lions de la Teranga ayant besoin de cet objet pour s'essuyer le visage et les gants.