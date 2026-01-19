CAN 2025 - Maroc : Le dérapage d'Achraf Hakimi !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de ce duel au sommet entre les Lions de la Teranga et ceux de l'Atlas, Achraf Hakimi a eu un écart de conduite. En effet, le latéral droit du PSG a subtilisé la serviette d'Edouard Mendy, avant de la jeter derrière les panneaux publicitaires.

Le Maroc a disputé la CAN 2025 à domicile. Qualifiés pour la finale, les Lions de l'Atlas sont passés tout près d'être sacrés devant leur public. Opposés au Sénégal ce dimanche soir, les hommes de Walid Regragui ont eu une occasion en or de l'emporter. Toutefois, Brahim Diaz a vu son penalty être stoppé par Edouard Mendy à la dernière minute du temps réglementaire.

Maroc - Sénégal : Une guerre de serviette éclate Le Sénégal l'a finalement emporté à l'issue des prolongations, grâce à un but de Pape Gueye, inscrit à la 94ème minute de jeu. Pourtant, le Maroc a fait tout son possible pour remporter la rencontre, allant jusqu'à avoir une attitude plus que limite. Du moins contraire à l'esprit du sport.