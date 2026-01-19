Zinedine Zidane : Le gros coup de pression après les attaques ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2006, après la finale de la Coupe du monde, Claude Droussent, alors directeur de la rédaction de L'Equipe, dézingue Zinedine Zidane suite à son coup de boule. Mais voilà que dès le lendemain, dans un nouvel édito, il fait son mea culpa suite à ce qu'il a pu pire. La conséquence d'un coup de pression en coulisses du clan Zidane ?

Au lendemain du coup de boule de Zinedine Zidane en finale de Coupe du monde en 2006, en Une de L’Equipe, Claude Droussent s’en était pris à l'ancien du Real Madrid. « Je suis certain que vous avez pensé qu'il va falloir aussi expliquer ce coup de tête à vos quatre garçons pour qui vous êtes tant. C'était votre dernière image de footballeur, Zinédine. Comment cela a-t-il pu arriver à l'homme que vous êtes ? », pouvait-on lire dans son édito. Des propos que le directeur de la rédaction du quotidien a vite regretté. En effet, le jour suivant, Claude Droussent faisait son mea culpa, écrivant à Zidane dans un nouvel édito : « Hier, en cette même une de L'Équipe quelques mots étaient de trop, au cœur de notre éditorial. À la 110e minute de sa lecture, nous a malicieusement glissé un lecteur... Ils évoquaient vos enfants, votre rôle de père. Ces mots n'avaient rien à faire là : ce qu'un père doit ou non expliquer à ses enfants ne regarde que lui. S'ils vous ont blessé, je m'en excuse ».

« J’ai compris que j’avais commis une erreur » Claude Droussent aura donc vite retourné sa veste après avoir attaqué Zinedine Zidane. En 2016, pour Envoyé Spécial, il expliquait : « Tout seul déjà, dans mon périple de retour, j’ai la conviction que ces mots sur son rôle de père et ses enfants étaient de trop. Je ne suis pas à l’aise avec ça. J’ai compris que j’avais commis une erreur en employant ses mots. La bonne manière de faire c’était de s’en excuser le lendemain ».