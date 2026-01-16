Zidane : Il lâche les dossiers après la séparation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre que Zinedine Zidane, Sébastien Frey est un pur produit issu du centre de formation de l'AS Cannes. L'ancien gardien de l'équipe de France se remémore d'ailleurs la séparation entre l'ancien numéro 10 et le club cannois avec son départ pour Bordeaux, et lâche quelques dossiers à son sujet.

En 1992, Zinedine Zidane avait franchi un cap majeur pour la suite de sa carrière en quittant son club formateur de l'AS Cannes pour signer aux Girondins de Bordeaux. Et l'ancien numéro 10 a vraisemblablement laissé un souvenir marquant sur la Côte d'Azur avant cette séparation comme en témoigne cette interview de Sébastien Frey accordée à L'EQUIPE en avril 2025. L'ancien gardien de but, lui aussi formé du côté de Cannes, a lâché quelques dossiers au sujet de Zidane.

Les fameuses anecdotes sur Zidane « Zidane, c’est le football. Quand il est parti à Bordeaux, ceux qui l’avaient connu à Cannes adoraient ressortir des anecdotes sur lui. Par exemple, en pro, quand il y avait entraînement l’après-midi, il venait dès le matin et tout seul dans le vestiaire, il passait des heures à faire du travail technique. Tout le monde disait qu’il était physiquement en-dessous mais techniquement très au-dessus… », confie Sébastien Frey sur l'image laissée par Zinedine Zidane au moment où il a été vendu par l'AS Cannes aux Girondins de Bordeaux.