«J'avais 15 ans...» : La rencontre qui a changé Zinedine Zidane

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, Zinedine Zidane a découvert plusieurs talents, à l’instar de Raphaël Varane, venu au Real Madrid sur les conseils du Ballon d’Or 1998. Il y a quelques années, ce dernier avait dévoilé son modèle pour repérer des pépites.

Après avoir brillé sur les terrains de football, Zinedine Zidane a entamé une carrière d’entraîneur, trouvant là aussi rapidement le chemin de la réussite avec le Real Madrid. Mais en plus de remporter des trophées, le Français a également su repérer certains talents, à l’instar de Raphaël Varane, venu chez les Merengue sur les conseils de Zidane. En 2014, ce dernier avait dévoilé l’identité de son modèle dans ce domaine.

L’inspiration de Zinedine Zidane « J'essaie de m'inspirer de M. Jean Varraud, qui m'a recruté en 1987. J'avais 15 ans, je jouais à Marseille, dans un club de mon quartier. Je disputais un match à Saint-Raphaël, près de Cannes, et il était là. A cette époque, je jouais libero (un défenseur, NDLR), normalement je suis milieu de terrain. A un moment, dans ma surface de réparation, j'ai tenté un petit pont. Il s'est dit : « Celui-là, c'est un fou. Il faut que je le voie. » Je n'avais pas été bon dans ce match, mais ce geste, ma folie, ça lui avait tapé dans l’œil. J'ai passé une semaine au centre de formation de l'AS Cannes et il m'a recruté », avait raconté Zidane, dans des propos accordés au Parisien.