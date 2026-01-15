Zinedine Zidane débarque à Paris : C’est la folie !

Zinedine Zidane faisait partie des nombreuses personnes réunies à l’église de La Madeleine à Paris mercredi après midi pour dire adieu à Rolland Courbis, décédé à l’âge de 72 ans. Reparti à pied, l’entraîneur du Real Madrid a ensuite déclenché l'euphorie dans les rues de la capitale...
Anonymes et personnalités se sont rassemblés à l’église de La Madeleine à Paris mercredi après midi pour rendre hommage à Rolland Courbis, décédé deux jours plus tôt à l’âge de 72 ans. Steve Mandanda, Jamel Debbouze, Michel Denisot, Jean-Luc Reichmann, Marc Lavoine, Robert Pirès, Alain Afflelou ou encore Pablo Longoria étaient présents, tout comme Zinedine Zidane.
Zidane largement sollicité pour des photos et des autographes
Et c’est tout en simplicité que Zinedine Zidane s’est présenté aux obsèques de Rolland Courbis. En marge de la cérémonie, l’ancien entraîneur du Real Madrid est reparti à pied, ne passant pas inaperçu auprès des passants qui l’ont suivi pour obtenir un autographe ou une photo. Malgré le contexte et l’insistance de certaines personnes, Zinedine Zidane a répondu aux sollicitations, gardant son calme.
« C’est une triste nouvelle »
Quelques minutes auparavant, Zinedine Zidane avait salué la mémoire de Rolland Courbis, au micro de L’Equipe. « On est là pour lui, c’est quelqu’un qui a compté pour moi. Aujourd’hui, je suis là pour lui tout simplement. Pas grand chose à dire. C’est une triste nouvelle. Je suis là pour lui et pour la famille », avait confié l’ancien joueur de Bordeaux.