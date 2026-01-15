Zinedine Zidane débarque à Paris : C’est la folie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane faisait partie des nombreuses personnes réunies à l’église de La Madeleine à Paris mercredi après midi pour dire adieu à Rolland Courbis, décédé à l’âge de 72 ans. Reparti à pied, l’entraîneur du Real Madrid a ensuite déclenché l'euphorie dans les rues de la capitale...

Anonymes et personnalités se sont rassemblés à l’église de La Madeleine à Paris mercredi après midi pour rendre hommage à Rolland Courbis, décédé deux jours plus tôt à l’âge de 72 ans. Steve Mandanda, Jamel Debbouze, Michel Denisot, Jean-Luc Reichmann, Marc Lavoine, Robert Pirès, Alain Afflelou ou encore Pablo Longoria étaient présents, tout comme Zinedine Zidane.

Zinédine Zidane se rend aux obsèques de Rolland Courbis …. :



Focus sur les gens, leurs expressions, leurs paroles et leurs comportements pic.twitter.com/Ne8QY0Srfs — Lawyer (@LawyersBTC) January 14, 2026

Zidane largement sollicité pour des photos et des autographes Et c’est tout en simplicité que Zinedine Zidane s’est présenté aux obsèques de Rolland Courbis. En marge de la cérémonie, l’ancien entraîneur du Real Madrid est reparti à pied, ne passant pas inaperçu auprès des passants qui l’ont suivi pour obtenir un autographe ou une photo. Malgré le contexte et l’insistance de certaines personnes, Zinedine Zidane a répondu aux sollicitations, gardant son calme.