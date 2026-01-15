Zidane annonce un break : «Il fallait que je coupe»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement éprouvé après l'Euro 1996 en Angleterre durant lequel l'équipe de France avait été cruellement éliminée en demi-finale, Zinedine Zidane avait décidé de faire un break et de totalement couper avec le monde du football pendant plusieurs semaines. Le numéro 10 des Bleus s'en était expliqué à l'époque.

Eliminée de l'Euro 1996 au stade des demi-finales par la République Tchèque, l'équipe de France était donc sortie de la compétition un peu frustrée, et notamment en raison de Zinedine Zidane qui n'avait pas affiché son meilleur niveau tout au long du tournoi qui se déroulait en Angleterre. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE quelques semaines après cet Euro, Zidane évoquait son souhait de faire un break pendant quelque temps en raison de son épuisement.

« J'étais tellement fatigué » « Pendant un moment, disons mon mois de vacances, j'ai vraiment eu besoin d'évacuer tout ça. Je n'étais pas saturé de foot, j'aime trop ça pour en être saturé, mais j'étais tellement fatigué ! Et puis, j'étais aussi touché au moral, parce que l'Euro ne s'était pas passé pour moi comme je le voulais, ni comme on l'attendait de moi. Il fallait que je coupe après une très longue saison. J'ai essayé de positiver, de me dire que cette première grande compétition qui s'était mal passée pour moi me fera du bien pour plus tard, qu'elle m'a préparé à la Coupe du monde. Je n'étais pas prêt, il fallait être plus costaud que ça, c'est tout », expliquait Zinedine Zidane après cet Euro 96.