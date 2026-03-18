OM - Cette bagarre entre deux joueurs dans un avion : «Ça a été très chaud»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les relations sont parfois compliquées à gérer au sein d'un vestiaire, et ce n'est pas l'OM qui dira le contraire. Un début de bagarre avait éclaté il y a de nombreuses années entre deux joueurs du club phocéen, qui avaient donc dû être séparés en plein vol comme l'a raconté leur entraîneur de l'époque à l'OM.

Lors de la saison 2003-2004, les égos n'étaient visiblement pas simples à gérer au sein du vestiaire de l'OM. Le club phocéen avait notamment mis en concurrence deux gros profils au poste de buteur cette année-là, avec Didier Drogba et Mido. Ce dernier, international égyptien, a rapidement fait office de second choix derrière l'international ivoirien étant donné que son hygiène de vie état loin d'être irréprochable, et tout ce contexte a provoqué une situation très confuse un jour où l'OM prenait l'avion.

Mercato - OM : Le prochain gros transfert à Marseille est déjà connu ? https://t.co/3vM16iXuJm — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Surpoids, pas toujours à l'heure... » Interrogé en 2020 sur RMC, José Anigo s'était d'abord confié sur l'épineux cas Mido, qui n'était resté qu'une seule saison à l'OM en raison de son rendement insuffisant : « Le problème, c'était son hygiène de vie: surpoids, pas toujours à l'heure... Mido vivait le professionnalisme un peu comme il avait envie de le faire. Il n'était pas désagréable, même souriant, mais quand il ne jouait pas il venait te voir et c'était très tendu. C'était souvent très limite », confiait l'ancien entraîneur de l'OM, qui a ensuite raconté cette fameuse scène de bagarre dans l'avion entre Didier Drogba et Mido, les deux concurrents en attaque.