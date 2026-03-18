OM - Cette bagarre entre deux joueurs dans un avion : «Ça a été très chaud»

Les relations sont parfois compliquées à gérer au sein d'un vestiaire, et ce n'est pas l'OM qui dira le contraire. Un début de bagarre avait éclaté il y a de nombreuses années entre deux joueurs du club phocéen, qui avaient donc dû être séparés en plein vol comme l'a raconté leur entraîneur de l'époque à l'OM.
Lors de la saison 2003-2004, les égos n'étaient visiblement pas simples à gérer au sein du vestiaire de l'OM. Le club phocéen avait notamment mis en concurrence deux gros profils au poste de buteur cette année-là, avec Didier Drogba et Mido. Ce dernier, international égyptien, a rapidement fait office de second choix derrière l'international ivoirien étant donné que son hygiène de vie état loin d'être irréprochable, et tout ce contexte a provoqué une situation très confuse un jour où l'OM prenait l'avion.
« Surpoids, pas toujours à l'heure... »
Interrogé en 2020 sur RMC, José Anigo s'était d'abord confié sur l'épineux cas Mido, qui n'était resté qu'une seule saison à l'OM en raison de son rendement insuffisant : « Le problème, c'était son hygiène de vie: surpoids, pas toujours à l'heure... Mido vivait le professionnalisme un peu comme il avait envie de le faire. Il n'était pas désagréable, même souriant, mais quand il ne jouait pas il venait te voir et c'était très tendu. C'était souvent très limite », confiait l'ancien entraîneur de l'OM, qui a ensuite raconté cette fameuse scène de bagarre dans l'avion entre Didier Drogba et Mido, les deux concurrents en attaque.
La bagarre en plein vol pour Mido et Drogba
« Il y a eu une altercation dans un avion. Mido faisait des blagues un peu bizarres, il blaguait avec l'hôtesse et Didier lui a fait une remontrance. Ça a été très chaud. On était en l'air, l'avion a dû bouger ! C'était deux poids lourds. Ils étaient potes, mais dans l'instant ça a été très, très chaud », poursuit José Anigo sur cette bagarre entre les deux buteurs de l'OM, qui ont donc été vendus l'été suivant pour des raisons relativement différentes.