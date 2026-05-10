Incident à la Commanderie : La raison qui a fait craquer les joueurs de l’OM révélée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Humiliés sur la pelouse du FC Nantes (3-0) le week-end dernier, les joueurs de l’OM ont été sanctionnés par une mise au vert qui a débuté lundi et s’est arrêtée vendredi. Celle-ci a été marquée par des incidents à la Commanderie jeudi soir, avec un dirigeant aspergé avec un extincteur. C'est le fait que tous les membres du staff n’étaient pas logés à la même enseigne qui aurait provoqué de la crispation au sein du groupe.

À l’approche de la fin d’une saison catastrophique à tous les niveaux, les joueurs de l’OM se sont permis d’organiser une petite « fête improvisée » jeudi soir, comme indiqué par Foot Mercato. Les Olympiens voulaient célébrer la fin de leur mise au vert, qui a débuté lundi et s’est terminée vendredi. Une ambiance « colonie de vacances », avec des lits déplacés, des chambres retournées et un dirigeant aspergé avec un extincteur en la personne de Bob Tahri.

La réponse du clan Aubameyang Meneur de ce petit groupe, Pierre-Emerick Aubaleyang a été sanctionné en étant écarté pour le déplacement au Havre ce dimanche. L’attaquant âgé de 36 ans s’est excusé auprès de Bob Tahri et des dirigeants de l’OM. Il voulait simplement « mettre l’ambiance » et a assumé au nom du groupe. Auprès de L’Équipe, un de ses proches a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait que d’une « blague qui a mal tourné, mais en aucun cas une agression, de Benatia à travers Tahri. Il est un peu le bouc émissaire de la situation. »