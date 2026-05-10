Benatia rapidement de retour à l’OM après son départ, un curieux scénario fuite dans la presse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Encore présent à l'OM, Medhi Benatia devrait finir la saison avec le club de la cité phocéenne. Le club, qui a accueilli son nouveau président Stéphane Richard, doit également accueillir un nouveau directeur sportif en vue de la prochaine saison. Grégory Lorenzi, qui vient de quitter Brest, est sur le point de signer. Mais cela ne signera pas forcément la fin de Medhi Benatia pour autant...

Démissionnaire, Medhi Benatia a accepté de prolonger son préavis au poste de directeur du football. L'ancien joueur va donc accompagner le club jusqu'à la fin de la saison. Son successeur vient d'être trouvé puisque plusieurs sources indiquent que Grégory Lorenzi a trouvé un accord avec l'OM pour devenir le directeur sportif. Benatia, qui s'est beaucoup impliqué à Marseille, pourrait toutefois conserver un autre rôle.

L'OM a trouvé le remplaçant de Benatia Dans une saison où rien ne s'est passé comme prévu, l'OM va rater la Ligue des champions l'année prochaine : un véritable crève-coeur. Le club change d'encadrement mais Medhi Benatia est encore présent jusqu'à la fin de la saison. Il devrait être remplacé par Grégory Lorenzi, avec qui l'OM a trouvé un accord. Selon L'Equipe, il n'a pas manqué de saluer le travail de Lorenzi du côté de Brest et il a défendu son profil. Mais cela pourrait cacher autre chose...