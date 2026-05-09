«Je n’ai pas été le seul auquel on n’a pas laissé sa chance», Elye Wahi règle ses comptes avec l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 avec l'OGC Nice depuis l'hiver dernier en prêt de l'Eintracht Francfort, Elye Wahi a croisé à nouveau la route de l'OM il y a quelques semaines. La rencontre a été très animée pour lui et il a fini par inscrire un but sur penalty. Depuis, il est revenu sur son passage à Marseille où il a joué pendant six mois entre l'été 2024 et l'hiver 2025. Les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu.

Attaquant de 23 ans, Elye Wahi a débarqué à l'OM en 2024, lui qui semblait avoir un gros potentiel. Finalement ce transfert s'est très mal passé et il a rapidement été pris pour cible par les supporters en raison d'anciennes déclarations ayant refait surface. Décevant sur le terrain, il avait fini par quitter le club assez rapidement. Cet épisode a été assez difficile à accepter pour lui qui n'a pas réussi à confirmer son potentiel aperçu à Montpellier.

Elye Wahi revient sur son calvaire à l'OM Rapidement écarté, Elye Wahi n'a pas pu briller à l'OM avant de faire ses valises. Pour L'Equipe, il est revenu sur cette période difficile de sa carrière. « Si vous aviez pu décider, vous auriez aimé persévérer à l'OM ? Avec des si... Pouvez-vous me dire quels joueurs, parmi ceux qui sont arrivés au même mercato que moi, sont restés à Marseille et ont eu leur chance ? Il n'y en a pas beaucoup (2). Je n'ai pas été le seul auquel on n'a pas laissé sa chance, et je ne pense pas que la pomme pourrie de tout ça, ce soit Elye Wahi » déclare-t-il.