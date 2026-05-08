«Fête improvisée» à la Commanderie : Le craquage des joueurs de l’OM qui a particulièrement choqué !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison difficile, l'OM n'a pas réussi à remplir ses objectifs et ne sera pas sur le podium final de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a eu beaucoup de mal lors de ses dernières sorties et le climat est très tendu. Pour retrouver une dynamique positive, les joueurs sont même restés tous ensemble à la Commanderie cette semaine. Ce stage a été marqué par une ambiance de fête qui a surpris le staff.

Dans la tourmente depuis des mois, l'OM a encore deux matches à disputer avant de terminer cette saison décevante. Dans le vestiaire, l'ambiance n'est pas terrible et le staff cherche des solutions pour redonner une dynamique positive à cette équipe. En stage à la Commanderie cette semaine, les joueurs en ont visiblement profité pour se défouler. Des scènes qui ont particulièrement étonné.

Grosse fête à la Commanderie Après sa prestation médiocre face au FC Nantes (3-0) le week-end dernier, l'OM a passé cette semaine à la Commanderie avant de défier Le Havre dimanche. Les joueurs étaient donc réunis tous ensemble pour essayer de retrouver une allure positive et ils en ont profité pour s'amuser. D'après les informations révélées par Foot Mercato, lors du dernier soir du stage, jeudi, les joueurs ont cherché à se défouler en organisant une grande fête à la Commanderie. Certains lits ont été déplacés, les chambres ont été mises sens dessus dessous et un extincteur a été complètement vidé dans la chambre d'un dirigeant. Un exutoire qui montre bien qu'il y avait une certaine tension à faire disparaître.