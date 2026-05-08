«Je veux rester», ce joueur s’imagine à l’OM la saison prochaine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison si difficile, les éclaircies n'ont pas été nombreuses du côté de l'OM. Le club ne figurera pas sur le podium final de Ligue 1 et doit absolument se reprendre en cette fin de saison. L'effectif a du mal à fonctionner ensemble mais une recrue a de l'espoir pour la suite. Arrivé l'hiver dernier, Tochukwu Nnadi s'est montré optimiste pour son avenir à l'OM.

L'hiver dernier, à la toute fin du mercato, l'OM a recruté le jeune Tochukwu Nnadi dans son équipe. Le Nigérian de 22 ans évoluait à Waregem en Belgique et il a signé un nouveau contrat jusqu'en 2030. Assez peu utilisé jusqu'alors, il vient de connaître deux titularisations consécutives qui ont laissé une plutôt belle impression. Le milieu défensif semble prêt à parier sur l'avenir avec le club de la cité phocéenne.

Tochukwu Nnadi va rester à l'OM Présent en conférence ce vendredi avant le match face au Havre, Tochukwu Nnadi a été plutôt clair sur ses intentions à l'OM. Il ne reste plus que deux matches à jouer cette saison mais il se voit déjà porter le maillot du club l'année prochaine. « Je me sens bien, je joue donc c'est le plus important. Mon futur ? Je suis heureux d'être ici, je suis reconnaissant de chaque apportunité que je peux avoir. En tant que joueur, je pense que c'est vraiment agréable de jouer au Vélodrome, je veux le faire le plus possible » glisse-t-il.