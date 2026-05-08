«Pour être encore en vie…» : Habib Beye envoie un message au vestiaire de l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison très contrastée, l'OM a encore deux matches à disputer en Ligue 1 pour tenter de finir sur une note positive. Le club ne peut plus finir sur le podium final puisque l'OL est hors de portée, un objectif pas atteint qui est forcément une déception pour tout le monde. Mais Marseille a encore des choses à jouer pour connaître une aventure européenne la saison prochaine. Habib Beye sait que son équipe va devoir montrer un autre visage.

Entraîneur de l'OM depuis le départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a pas vraiment réussi à redresser la barre. L'effectif a du mal à bien fonctionner lors des matches et l'ambiance générale est très tendue du côté de Marseille. L'ancien international sénégalais sait qu'il va falloir afficher un meilleur niveau pour oublier les récentes défaites.

L'OM n'a plus le droit à l'erreur Opposé au Havre dimanche, l'OM devra rebondir après ses contre-performances. Le match face au FC Nantes la semaine dernière n'a pas du tout plu à Habib Beye qui espère que ses joueurs afficheront une meilleure cohésion d'équipe. « Pour être encore en vie, il faut qu'on soit une équipe qui aime jouer au football, qui aime jouer ensemble. Je le vois depuis que je suis arrivé. Dimanche, il faudra être à ce niveau d'engagement » assure l'entraîneur olympien en conférence de presse ce vendredi.