Bloqués à la Commanderie, les joueurs de l’OM peuvent enfin rentrer chez eux !

Axel Cornic

La situation est de plus en plus problématique à l’Olympique de Marseille, qui doit désormais gagner tous les matchs qui restent d’ici la fin de la saison, pour espérer accrocher une qualification à une compétition européenne. Et comme cela a pu se faire avec Roberto De Zerbi, la décision a été prise de garder les joueurs à La Commanderie, mais cette solution ne semble pour le moment pas porter ses fruits.

On ne pouvait pas imaginer pire. Il y a encore quelques mois, l’OM semblait pouvoir venir titiller le PSG en tête de la Ligue 1 et si le RC Lens l’a ensuite doublé, une troisième place semblait être un objectif assez facile. Désormais, il est inatteignable, puisque la Ligue des Champions est devenue un mirage après les nombreuses crises qui ont frappé le club phocéen.

Les joueurs de l’OM à La Commanderie depuis lundi Actuellement septième, l’OM espère pouvoir se faire une place en Ligue Europa ou même en Conference League, ce qui serait un moindre mal vu la fin de saison catastrophique que vit le club. Et du côté des joueurs on semble avoir hâte que ça se termine, surtout parce que Medhi Benatia et Frank McCourt ont décidé de passer à la méthode forte et de les retenir à La Commanderie. Pas vraiment la meilleure des solutions, puisque tout récemment encore certaines sources ont parlé d’un nouveau clash, entre Habib Beye et sa star Mason Greenwood.