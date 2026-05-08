OM - Christophe Galtier pour remplacer Habib Beye : La question du salaire déjà réglée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’avenir d’Habib Beye sur le banc de l’OM étant relativement incertain, les spéculations vont bon train concernant l’arrivée d’un futur entraîneur cet été. Le nom de Christophe Galtier est évoqué avec insistance, et l’ancien joueur de l’OM Jean-Christophe Marquet milite à son tour pour cette piste, affirmant que le salaire ne serait absolument pas un sujet.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’OM où il s’est engagé en février dernier, Habib Beye passera-t-il l’été ? Rien n’est moins sûr à en croire les dernières tendances, et la direction du club phocéen pourrait donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur dans les semaines à venir. Mais qui aurait le profil idéal pour redresser la situation et permettre à l’OM de repartir sur des bases saines l’an prochain ? Certains continuent de militer dans la presse en faveur de Christophe Galtier…

« Je suis sûr qu’il accepterait et ne viendrait pas pour l’argent » Jean-Christophe Marquet, ancien latéral gauche de l’OM, a pris position dans les colonnes de La Provence et affirme que la question d’une baisse de salaire ne poserait aucun problème pour Galtier, qui travaille actuellement en Arabie Saoudite : « Pour moi, l’homme de la situation, ce serait Christophe Galtier. Il coche toutes les cases : il est marseillais, c’est un winner, un guerrier, il a réussi partout… Il gagne de sommes astronomiques (en Arabie Saoudite), mais je suis sûr qu’il accepterait et ne viendrait pas pour l’argent. Il est allé au PSG, il fallait entraîner Messi, Neymar et Mbappé… Il aurait pu tout perdre. Il a repris Lille qui allait descendre et la saison d’après, ils étaient champions de France ! », indique Marquet.