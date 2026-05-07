«Capable de faire des miracles avec pas beaucoup d’argent» : Le directeur sportif pour lequel l’OM aurait dû faire «des pieds et des mains»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant remis sa démission à plus tard, Medhi Benatia va quitter à l’OM à la fin de la saison. Sur la Canebière, on se cherche donc un nouveau directeur sportif afin de remplacer le Marocain et partir sur un nouveau cycle. Reste maintenant à trouver le profil idéal. Ça aurait été visiblement le cas avec Grégory Lorenzi, en partance toutefois pour l’OGC Nice.

Du côté de l’OM, on se prépare à partir sur un nouveau cycle. Frank McCourt a ainsi nommé un futur président en la personne de Stéphane Richard, mais les changements ne sont pas finis. Un nouveau directeur sportif est ainsi attendu afin de remplacer Medhi Benatia qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Celui-ci sera alors en charge du recrutement estival de l’OM et aura par la même occasion le sort d’Habib Beye comme entraîneur du club phocéen entre les mains.

Julien Fournier de retour à l’OM ? Cela fait maintenant quelques semaines que les recherches ont débuté pour le prochain directeur sportif de l’OM. Alors que plusieurs noms ont pu circuler dans la presse, aux dernières nouvelles, le dossier le plus chaud semblait être celui qui menait à Julien Fournier. Ancien secrétaire général du club phocéen, il connait donc déjà très bien l’environnement marseillais. De quoi en faire le candidat parfait pour venir remplacer Medhi Benatia à l’OM ?