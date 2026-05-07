Annonce officielle de l’OM : Deux joueurs partent à l’étranger !

Axel Cornic

La fin de saison est riche en rebondissements pour l’Olympique de Marseille, qui lutte pour se faire une place dans les compétitions européennes. Et ce n’est pas très bien embarqué, puisqu’on ne parle plus de Ligue des Champions et même la Ligue Europa ou la Conference League semblent être devenus des objectifs compliqués. Et pour ne rien arranger, Habib Beye peut compter sur moins en moins de joueurs...

Personne ne voudrait être à la place de l’OM en ce moment. Les promesses étaient nombreuses en début de saison, mais ça a rapidement viré à la catastrophe, avec d’innombrables crises qui n’ont fait que se multiplier et miner les efforts marseillais. Ainsi, Roberto De Zerbi est parti en février dernier et désormais, on ne sait même plus de quoi sera fait l’avenir à court terme du club phocéen.

« L’OM a pris la décision d’autoriser Aguerd et Hamed Traoré à voyager » Surtout que l’infirmerie ne désempli pas et c’est le cas avec Nayef Aguerd ainsi qu'Hamed Junior Traoré, qui ont même quitté Marseille afin de se soigner. « L’Olympique de Marseille informe ce jour que le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale » a annoncé l’OM ce jeudi, dans un communiqué publié sur son site officiel.