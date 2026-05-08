OM - Ça se tend en interne avec Benatia : «Greenwood ne le supporte plus»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM traverse actuellement une crise sportive qui provoque de vives tensions en interne, et la relation semble être brisée entre Medhi Benatia et une bonne partie des joueurs marseillais. Pierre Ménès indique que c’est notamment le cas avec Mason Greenwood, la star de l’OM, qui ne supporterait plus son directeur sportif…

C’est officiel comme l’a confirmé Frank McCourt il y a déjà plusieurs semaines : Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur sportif de l’OM à l’issue de la saison. Il faut dire que la situation actuelle du club phocéen (7e de Ligue 1) et les grosses tentions en interne ne jouent pas en la faveur de Benatia, qui arrive donc au bout de son aventure avec l’OM. Pierre Ménès a analysé la situation dans une vidéo sur sa chaine Youtube, et l’ancien consultant de Canal + critique notamment la décision de cette mise au vert toute la semaine à la Commanderie.

« Beaucoup de joueurs ne supportent plus Benatia » « La nouvelle mise au vert décidée par Beye et Benatia à l’OM ? C’est ridicule. J’ai l’impression qu’ils ne regardent pas les matchs. Tu vois que l’équipe a lâché, que les mecs n’y sont plus. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs, Greenwood en tête, qui ne supportent plus Benatia. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour De Zerbi et qui ne comprennent pas ce que Beye fait là et trouvent qu’il n’a aucune légitimité. Tout ça, mis bout à bout, fait qu’il y a un divorce qui est consommé entre les joueurs et le directeur sportif démissionnaire », lâche Pierre Ménès, qui ne comprend pas les méthodes utilisées par la direction de l’OM pour remobiliser le vestiaire.