Clash entre De Zerbi et un ancien joueur de l’OM : Des mois plus tard, ils se sont rabibochés en secret

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a presque trois mois désormais, Roberto De Zerbi et l'OM mettaient un terme à leur collaboration entamée fin juin 2024. Un an avant qu'il ne plie bagage, le technicien italien voyait Ismaël Koné empruntait une autre route que la sienne à la suite d'une échauffourée entre les deux hommes. Mais rien de dramatique selon l'international canadien. Bien au contraire...

Leur collaboration n'aura duré qu'une moitié de saison. Il fut l'une des premières recrues de l'ère Roberto De Zerbi à l'OM. Mais Ismaël Koné prenait la porte dès le mercato hivernal de 2025, soit six mois seulement après avoir déposé ses valises dans la cité phocéenne. La faute à une altercation en plein entraînement entre l'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille et le milieu de terrain qui était alors prêté au Stade Rennais avant de filer à l'US Sassuolo.

«Il le savait, mais ce jour-là il s’est mis en colère» Dans une interview avec la Gazzetta dello Sport parue jeudi, Ismaël Koné est revenu un peu plus d'un an plus tard sur le jour où tout a basculé pour lui à l'OM. « Ce qu’il s’est passé ? Nous sommes deux personnes qui aimons le football, mais avec deux points de vue différents. Lui a vraiment une passion incroyable. À cette période, j’avais quelques difficultés et probablement que je n’arrivais pas à lui donner tout de suite ce qu’il voulait. J’étais bien à Marseille, c’était une belle expérience, je me souviens de la bravoure de mes coéquipiers et la ‘chaleur’ des tifosi. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si cela ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu. Je ne dirai jamais rien de mal sur Roberto : peut-être qu’il aurait pu être plus patient avec moi, et moi j’aurais pu éviter de lui répondre. Ce sont des choses qui arrivent. C’était une discussion comme tant d’autres : lui veut qu’au milieu du terrain on joue en une ou deux touches, mais moi j’ai besoin d’un peu de liberté. Je veux tenter le “geste”. Il le savait, mais ce jour-là il s’est mis en colère ».