Vente OM - McCourt prêt à jeter l’éponge et à tout lâcher ? «J’ai peur qu’il se décourage…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille connaît une fin de saison cauchemardesque et n’est toujours pas assuré de pouvoir disputer une compétition européenne l’an prochain. De quoi alarmer un ancien du club, s’interrogeant sur la patience de Frank McCourt, à la tête de la formation phocéenne depuis 2016.

Les supporters de l’OM attendent avec impatience la fin cette saison éprouvante qui leur semble interminable. Et pour cause, le club phocéen a tout connu ou presque au fil des mois et ne sait toujours pas s’il pourra participer à une compétition européenne à la rentrée. Seule certitude pour le moment, le podium est désormais hors de portée pour la bande à Habib Beye, qui sa déplace au Havre dimanche avant de recevoir le Stade Rennais pour la dernière journée.

« C’est alarmant » Passé par l’OM entre 1985 et 1987, Jacky Bonnevay n’imaginait pas un tel scénario catastrophe l’été dernier : « C’est plus compliqué que je ne l’aurais imaginé en début de saison, le recrutement me semblait cohérent. C’est alarmant. S’il y avait une méthode miracle, on l’appliquerait. Quand tu fais les choses bien, tu n’es pas sûr de gagner ; quand tu les fais mal, tu es sûr de ne pas gagner. Il faut un minimum de constance et de régularité, absentes de cette équipe. On se partage entre l’espoir et les grosses déceptions. »