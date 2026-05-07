«Ils ne respectent pas le club» : Une membre historique de l’OM charge les joueurs

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Invité sur le plateau de BFM Marseille ce jeudi, Alain Soultanian, ancien kiné de l’OM de 1983 à 2021, s’est exprimé sur la situation du club, qui a décrété une mise au vert « jusqu’à nouvel ordre » depuis lundi. Il s’est dit très en colère contre les joueurs, estimant qu’ils ne respectent pas le club.

Humiliés par le FC Nantes (3-0) samedi dernier à la Beaujoire, les joueurs de l’OM n’ont plus quitté la Commanderie depuis lundi. Comme sanction, le club a décrété une nouvelle mise au vert « jusqu’à nouvel ordre », Habib Beye et les dirigeants se sentant « trahis » par leur attitude, comme expliqué par le journaliste de RMC Florent Germain.

« Je m’en fous qu’ils soient punis parce qu’ils ne respectent pas le club » Si cette punition ne fait pas forcément l’unanimité, plusieurs observateurs doutant de son efficacité alors que les joueurs sont décrits comme usés mentalement et sans énergie en interne, elle semble convenir à Alain Soultanian, kiné historique de l’OM de 1983 à 2021. « C’est sûr que ce qui se passe actuellement, ça peut être considéré comme une punition. Vous voulez que je vous dise ? Je m’en fous. Je m’en fous qu’ils soient punis parce qu’ils ne respectent pas le club, ils ne respectent pas le maillot, ils ne respectent pas les couleurs. Quand on vient à Marseille, on doit savoir où on met les pieds. On doit savoir où on met les pieds. On ne vient pas pour voir le soleil alors qu’on vient de Pétaouchnok, non. On doit respecter un contrat de travail ou on doit se vider les tripes pour avoir le bon salaire qu’on a », a-t-il déclaré ce jeudi sur le plateau de BFM Marseille.