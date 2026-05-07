Ismaël Koné a retrouvé Roberto De Zerbi après leur altercation à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Aujourd’hui à Sassuolo qu’il a rejoint l’été dernier, Ismaël Koné est revenu sur son altercation avec Roberto De Zerbi, que l’OM avait diffusé dans sa série documentaire « Sans jamais rien lâcher ». Les deux hommes se sont d’ailleurs retrouvés récemment à Londres et ont manifestement enterré la hache de guerre.

Comme beaucoup de joueurs depuis l’arrivée de Medhi Benatia, Ismaël Koné n’aura même pas eu six mois pour faire ses preuves. Arrivé à l’OM à l’été 2024, l’international canadien (38 sélections) a été envoyé à Rennes en janvier 2025. De retour l’été dernier, il a cette fois-ci pris la direction de Sassuolo en prêt et le club italien a déjà levé son option d’achat.

« Nous sommes deux personnes qui aimons le football, mais avec deux visions différentes » Dans sa série documentaire Sans jamais rien lâcher, diffusée l’été dernier, l’OM avait divulgué une altercation à l’entraînement entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné, à la suite de laquelle ce dernier a quitté l’OM. Un événement sur lequel le milieu de terrain âgé de 23 ans est revenu dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Nous sommes deux personnes qui aimons le football, mais avec deux visions différentes. Il a vraiment une passion incroyable. À cette époque, j’avais quelques difficultés et je n’arrivais probablement pas à lui donner tout de suite ce qu’il voulait. Je me suis bien senti à Marseille, ce fut une belle expérience, je me souviens du talent de mes coéquipiers et de la chaleur des supporters. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu. Je ne dirai jamais rien de mal sur Roberto : peut-être aurait-il pu se montrer plus patient avec moi et j’aurais pu éviter de lui répondre. Ce sont des choses qui arrivent. C’était une discussion comme tant d’autres : il veut qu’on fasse un ou deux touches au milieu du terrain, mais j’ai besoin d’un peu de liberté. Je veux chercher le jeu. Il le savait, mais ce jour-là, il s’est énervé. »