Roberto De Zerbi insulté par le sélectionneur du Canada : «Il s’est comporté comme un vrai co****d» avec un joueur de l'OM

Sélectionneur du Canada, Jesse Marsch s’en est pris à Roberto De Zerbi pour sa gestion d’Ismaël Koné, du temps où les deux hommes étaient à l’OM. Une séquence avait été diffusée par le club, dans laquelle on avait pu assister à une altercation entre le technicien italien et le milieu de terrain âgé de 23 ans, qui avait ensuite quitté Marseille.
Dans la série documentaire Sans jamais rien lâcher, diffusée l’été dernier, l’OM avait révélé une séquence pour le moins musclée entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. « Appelle ton agent ! Qu’il vienne ici ! Rentre au vestiaire ! », avait hurlé le technicien italien lors d'une séance d'entraînement. Le joueur s’était alors retourné en direction de son entraîneur et on pouvait voir Medhi Benatia s’interroger : « J’ai une question à te poser : quand t’as fait demi-tour, tu voulais faire quoi en vérité ? »
« De Zerbi s’est comporté comme un vrai connard avec lui »
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Watford, Ismaël Koné avait été prêté au Stade Rennais seulement six mois plus tard. L’été dernier, l’international canadien (38 sélections) a été prêté à Sassuolo, qui a déjà levé son option d’achat. Sélectionneur du Canada, Jesse Marsch était présent dans le podcast Call It What You Want, où il a encensé le milieu de terrain âgé de 23 ans et a sévèrement taclé Roberto De Zerbi.
« Il n’a jamais douté de lui-même »
« Vous savez, quand j’ai pris les rênes de l’équipe, je pense qu’Ismaël était un joueur brut, mais talentueux. Et depuis, je lui ai beaucoup parlé de discipline et de concentration, et de tout ce que cela implique dans sa vie quotidienne : son alimentation, ses habitudes de sommeil, sa façon de s’entraîner et de se présenter chaque jour, sa manière de jouer, son intelligence globale. En partant en Italie pour jouer dans une équipe nouvellement promue et en devant se battre dans un championnat très organisé, il a joué un rôle incroyablement important au sein de cette équipe et a réalisé une excellente saison. Donc, je veux dire, il serait probablement facile de dire qu’Ismaël est l’élu. Pas seulement d’après ce que j’ai fait avec lui et ce que l’équipe nationale a fait avec lui, mais aussi d’après ce qu’il a réussi à accomplir dans sa carrière, et les progrès qu’il a su faire malgré les difficultés, je tiens à le préciser. Parce que ça n’a pas été facile avec De Zerbi et Marseille. De Zerbi s’est comporté comme un vrai, vrai connard avec lui, et il est resté fort. Il n’a jamais douté de lui-même. Il a trouvé un nouveau cadre, et regardez-le s’épanouir aujourd’hui », a déclaré Jesse Marsch, avant d’insister sur l’ancien entraîneur de l’OM : « Je le répète. De Zerbi s’est comporté comme un vrai connard avec lui. »