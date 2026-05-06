Roberto De Zerbi insulté par le sélectionneur du Canada : «Il s’est comporté comme un vrai co****d» avec un joueur de l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sélectionneur du Canada, Jesse Marsch s’en est pris à Roberto De Zerbi pour sa gestion d’Ismaël Koné, du temps où les deux hommes étaient à l’OM. Une séquence avait été diffusée par le club, dans laquelle on avait pu assister à une altercation entre le technicien italien et le milieu de terrain âgé de 23 ans, qui avait ensuite quitté Marseille.

Dans la série documentaire Sans jamais rien lâcher, diffusée l’été dernier, l’OM avait révélé une séquence pour le moins musclée entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. « Appelle ton agent ! Qu’il vienne ici ! Rentre au vestiaire ! », avait hurlé le technicien italien lors d'une séance d'entraînement. Le joueur s’était alors retourné en direction de son entraîneur et on pouvait voir Medhi Benatia s’interroger : « J’ai une question à te poser : quand t’as fait demi-tour, tu voulais faire quoi en vérité ? »

« De Zerbi s’est comporté comme un vrai connard avec lui » Arrivé à l’été 2024 en provenance de Watford, Ismaël Koné avait été prêté au Stade Rennais seulement six mois plus tard. L’été dernier, l’international canadien (38 sélections) a été prêté à Sassuolo, qui a déjà levé son option d’achat. Sélectionneur du Canada, Jesse Marsch était présent dans le podcast Call It What You Want, où il a encensé le milieu de terrain âgé de 23 ans et a sévèrement taclé Roberto De Zerbi.