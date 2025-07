De Zerbi : Le clash avec un joueur diffusé par l'OM !

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait ouvert son mercato avec l’arrivée d’Ismaël Koné en provenance de Watford. Malheureusement, le Canadien n’a jamais vraiment réussi à s’intégrer à Marseille et il devrait faire ses valises prochainement. Le club phocéen a d’ailleurs diffusé une embrouille qui avait eu lieu à l’entraînement entre le milieu de terrain et Roberto De Zerbi et qui pourrait bien expliquer les relations tendues entre les deux hommes.

Depuis plusieurs semaines, Medhi Benatia s’active pour recruter des joueurs, mais également pour dégraisser. Le directeur du football à l’OM a déjà fait partir certains éléments comme Valentin Rongier ou bien encore Quentin Merlin, qui ont rejoint le Stade Rennais. Ismaël Koné devrait être le prochain à quitter le club phocéen.

Direction Sassuolo pour Koné D’après les informations de RMC Sport, après seulement une saison, Ismaël Koné devrait déjà quitter l’OM. Le milieu de terrain qui était prêté à Rennes lors de la seconde partie de saison va cette fois s’engager avec Sassuolo, sous la forme d’un prêt payant de 2,5M€ avec une option d’achat obligatoire de 10M€ si la formation italienne se maintient en Serie A.