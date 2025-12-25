Une star avec Mbappé : C'est bientôt officiel, la grande annonce va tomber !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est en passe de signer une grande annonce si l'on en croit les informations circulant dans les médias espagnols. Après le communiqué publié sur le prêt d'Endrick pour les six prochains mois à l'OL, l'institution merengue devrait officialiser la prolongation de contrat de Vinicius Jr...

Partira, ne partira pas... Depuis le début de la saison, le feuilleton Vinicius Jr anime l'actualité mercato du Real Madrid. D'ailleurs, il a récemment été confié dans la presse étrangère que l'international brésilien se serait entretenu avec Florentino Pérez afin de lui faire part de son souhait de ne pas prolonger son contrat courant jusqu'en juin 2027 au Real Madrid en l'état actuel des choses.

«Florentino ne veut en aucun cas que Vinicius quitte le Real Madrid» Une décision respectée par le président de la Casa Blanca ? Pas vraiment si l'on se fie aux informations récoltées et divulguées par le journaliste Roberto Gomez sur Radio Marca. Florentino Pérez se montrerait assez cash sur le cas Vinicius Jr. « Florentino ne veut en aucun cas que Vinicius quitte le Real Madrid ».