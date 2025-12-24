Départ du Real Madrid : Kylian Mbappé valide !

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme la grande star du projet merengue. Une omnipotence qui ne manque pas d'avoir des conséquences dans le vestiaire. C'est ainsi qu'Endrick est parti, prêté à l'OL. Un choix validé par Kylian Mbappé.
Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Endrick bénéficiait d'un temps de jeu famélique ce qui mettait en péril ses chances d'être convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la prochaine Coupe du monde. Par conséquent, le jeune attaquant brésilien a d'ores-et-déjà trouvé une porte de sortie puisqu'il a déjà bouclé son départ à l'OL.
Endrick quitte le Real Madrid
En effet, par le biais d'un communité, l'OL a officialisé l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt : « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison ».
Mbappé valide !
Et visiblement, cette signature enchante Kylian Mbappé. En commentaire de la publication d'Endrick annonçant son prêt à l'OL, l'ancien attaquant du PSG a salué son coéquipier. « Vas-y wesh, bonne chance », a écrit Kylian Mbappé avec plusieurs émojis. Après Karim Benzema, qui a liké le post de l'OL, c'est donc le capitaine de l'équipe de France qui valide le prêt d'Endrick à Lyon.