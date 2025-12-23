De Zerbi le veut à Marseille : L’OM a fait son offre !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a quelques semaines en conférence de presse, Roberto De Zerbi avait exprimé le besoin pour l’OM de réussir à conserver ses jeunes talents et notamment Darryl Bakola. Un message entendu par la direction marseillaise, puisque des discussions sont en cours dans l’optique d’une prolongation du milieu de terrain âgé de 18 ans, qui a une offre entre les mains.

À l’instar de Robinio Vaz (18 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans), Darryl Bakola fait partie des jeunes sur lesquels l’OM place de grands espoirs. Un joueur qui bénéfice de la confiance de Roberto De Zerbi, ce dernier l’ayant titularisé pour la première fois le 25 novembre dernier en Ligue des champions lors de la réception de Newcastle (2-1), et que le club doit réussir à conserver.

« Il faut réussir à garder ces jeunes » « Bakola peut jouer à deux ou à trois au milieu. J’essaie de trouver le bon moment pour l’aligner. Les jeunes forts doivent avoir l’opportunité, mais il faut faire attention au moment où on les aligne. Avec Robinio (Vaz), ce sera le futur de l’OM même si je ne sais pas quel futur, il faut réussir à garder ces jeunes. Il fait partie du patrimoine de l’OM », déclarait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse début novembre.