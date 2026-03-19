Le PSG reçoit un avertissement en public : La réponse est attendue !

A-t-on retrouvé le PSG de la saison dernière ? Il est probablement encore un peu tôt pour le dire, mais clairement, la double confrontation contre Chelsea peut le laisser espérer compte tenu de la domination parisienne sur les deux matches. Pas de quoi impressionner tout le monde pour autant.
Au terme d'une double confrontation largement maitrisée contre Chelsea, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens poursuivent donc la défense de leur titre qui passera par un choc contre Liverpool, comme la saison dernière. Il y a un an, les hommes de Luis Enrique s'imposaient aux tirs-au-but à l'issue de deux rencontres d'une très haute intensité. Les Reds, qui se sont fait peur contre Galatasaray après une défaite en Turquie (0-1) ont toutefois inversé la tendance à Anfield (4-0). De quoi permettre à Arne Slot d'aborder avec confiance ce choc face au PSG.
Arne Slot prévient le PSG
« La saison dernière, face au PSG, nous avons été complètement dominés à l’extérieur. Nous avons livré un excellent match à Anfield, mais nous avons perdu aux tirs au but. Pour être honnête, ils n’ont pas baissé de régime. Il leur était pratiquement impossible de faire mieux, mais ils ont été très impressionnants jusqu’à présent. Je ne pense pas qu’ils ne seront pas heureux de jouer contre nous après avoir vu notre performance de ce soir. La saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et aux tirs au but », estime le coach de Liverpool au micro de TNT Sports.
«Ils ne seront pas heureux de jouer contre nous»
Dominik Szoboszlai a également été interrogé sur ces retrouvailles avec le PSG. « J’ai regardé le match du PSG contre Chelsea : ils ne sont pas moins bons que la saison dernière. Ils sont vraiment bons, mais nous avons montré aujourd’hui que nous étions capables de tout faire », a déclaré le milieu de terrain hongrois sur TNT Sports.