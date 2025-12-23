Mercato - OM : C'est la panique pour le nouveau Rabiot !

Amadou Diawara

Il y a près d'un mois, l'OM de Pablo Longoria aurait identifié le profil d'Amir Richardson, et ce, pour boucler son transfert lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, l'OGC Nice serait également sur les traces du milieu de terrain de la Fiorentina. Reste à savoir qui remportera ce duel entre clubs de la Côte d'Azur.

Lors du dernier mercato estival, l'OM a bouclé le départ d'Adrien Rabiot. En effet, l'international français a été vendu à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. En manque d'un profil à la Adrien Rabiot, l'OM aurait coché le nom d'Amir Richardson.

Transfert : Richardson, le nouveau Rabiot de l'OM ? « D’après les infos récupérées par Média Foot, en exclusivité, le milieu de terrain marocain est une piste sérieuse pour janvier. Medhi Benatia, qui connaît bien le joueur, puisqu’il fait partie des grand espoirs marocains depuis quelques années, suit le dossier. Un profil qui plaît à Roberto De Zerbi, notamment pour sa densité physique (1,96 m) capable d’apporter une touche technique intéressante. Exactement comme Adrien Rabiot la saison passée », a révélé Média Foot le 20 octobre.