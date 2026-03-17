Kylian Mbappé en couple avec Ester Exposito : Une affaire de tromperie révélée à l’étranger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé était de passage à Paris pour soigner son genou. Mais voilà que c’est pour autre raison qu’on a parlé de l’attaquant du Real Madrid. En effet, le capitaine de l'équipe de France s’est affiché à plusieurs reprises avec l’actrice espagnole, Ester Exposito, de quoi confirmer les rumeurs de relation entre les deux célébrités. Mais voilà que de nouvelles informations sont tombées sur ce coupe Kylian Mbappé-Ester Exposito.

Kylian Mbappé a-t-il trouvé l’amour ? Alors que la vie privée de l’attaquant du Real Madrid a toujours été très secrète, cette fois, il n’a pas pu rester incognito. En effet, de passage à Paris, Mbappé a été aperçu à plusieurs reprises en train de passer du bon temps avec Ester Exposito. Certaines rumeurs avaient pu évoquer un début de relation entre les deux célébrités, voilà qu’il n’y a désormais plus vraiment de place au doute. « Mbappé et Ester Exposito en couple ou juste amusement ? Vrai couple. Ça fait depuis quelques mois qu’ils sortent ensemble », a pu expliquer Aqababe, qui a été le premier à diffuser des photos de Kylian Mbappé et Ester Exposito ensemble.

Les images de Kylian Mbappé qui font parler : Danger confirmé pour la Coupe du monde ? https://t.co/9YC9b789PS — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Ce qu’on m’a dit est terrible » On a ainsi parlé énormément de cette histoire d’amour entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole révélée dans la série Elite. Mais voilà que de nouveaux éléments arrivent. En effet, à l’occasion de l’émission Mitre Live, le journaliste ibérique Roberto Antolín a fait d’étonnantes révélations concernant Kylian Mbappé et Ester Exposito, allant jusqu’à parler d’une tromperie de cette dernière avec son ancien partenaire : « Ce qu’on m’a dit est terrible : la relation d’Ester Expósito avec Mbappé a commencé alors qu’elle sortait avec l’acteur Nicolás Furtado ».