Mason Greenwood quitte l'OM : Il jubile après son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Mason Greenwood s'est engagé avec Fenerbahçe et quitte donc l'OM après deux saisons. Et alors que son transfert a mis du temps à se dessiner, l'ailier anglais ne manque pas d'afficher son soulagement après son départ.

C'est désormais officiel, Mason Greenwood a quitté l'OM et s'est engagé avec Fenerbahçe. « Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans », a révélé le club turc par le biais d'un communiqué officiel. La fin d'un long feuilleton qui a vu l'AS Roma et l'Atlético de Madrid tenter de recruter le numéro 10 de l'OM, avant que Fenerbahçe ne règle le dossier. Une situation beaucoup trop longue pour le joueur qui « souhaitait lui-même quitter le club », comme l'a rappelé Grégory Lorenzi. Par conséquent, Mason Greenwood n'a pas manqué d'afficher son soulagement.

Greenwood affiche son soulagement après son transfert « Ce fut un long processus. Il a fallu du temps pour le finaliser. Je suis très heureux d’être à Fenerbahçe. Je remercie tous ceux qui m’ont accueilli. Je suis prêt et impatient de commencer cette aventure », lance-t-il après son arrivée à Istanbul avant d'en rajouter une couche.