Le PSG attend «une très grosse» pour Barcola : Un club est prêt à dégainer !

L'avenir de Bradley Barcola continue d'être largement commenté depuis quelques semaines. Et alors que la Coupe du monde touche à sa fin, tout devrait désormais s'accélérer dans ce dossier. Le PSG ne ferme pas la porte en cas d'offre importante, ce qui ne semble pas refroidir Liverpool.
Relégué en quatrième position dans la hiérarchie des attaquants derrière Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Bradley Barcola se poserait des questions sur son avenir au PSG. Et alors que la Coupe du monde touche à ses fins, les discussions vont pouvoir s'accélérer. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, ce sera sans Arsenal, qui se concentre sur Morgan Rodgers, à l'inverse de Liverpool.
Le PSG ne dit pas non à la vente de Barcola
« Concernant l'ailier, je maintiens mon information. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant Arsenal et Bradley Barcola. C'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, ils disaient que Barcola n'était pas sur le marché, puis ils parlent de Barcola et Arsenal, et personne n'évoque Liverpool. Mais Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n'ont pas de discussions. Et le joueur qu'Arsenal veut ajouter à son équipe au poste est d'ailier est, selon mes informations, toujours Morgan Rodgers. Les discussions sont avancées avec le joueur bien qu'il n'y ait pas d'accord sur les termes du contrat, mais il manque que quelques détails. Et Arsenal est prêt à attaquer et négocier pour son nouvel ailier Morgan Rodgers », explique-t-il dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.
Liverpool prêt à passer à l'action ?
Mais si Arsenal semble en retrait dans le dossier Barcola, ce n'est pas le cas de Liverpool. Les Reds sont très intéressés et Fabrizio Romano assure qu'ils savent pertinemment qu'il faudra un gros chèque pour convaincre le PSG. « Un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d'argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu'il se passera », ajoute le journaliste italien.