Le PSG attend «une très grosse» pour Barcola : Un club est prêt à dégainer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Bradley Barcola continue d'être largement commenté depuis quelques semaines. Et alors que la Coupe du monde touche à sa fin, tout devrait désormais s'accélérer dans ce dossier. Le PSG ne ferme pas la porte en cas d'offre importante, ce qui ne semble pas refroidir Liverpool.

Relégué en quatrième position dans la hiérarchie des attaquants derrière Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Bradley Barcola se poserait des questions sur son avenir au PSG. Et alors que la Coupe du monde touche à ses fins, les discussions vont pouvoir s'accélérer. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, ce sera sans Arsenal, qui se concentre sur Morgan Rodgers, à l'inverse de Liverpool.

Le PSG ne dit pas non à la vente de Barcola « Concernant l'ailier, je maintiens mon information. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant Arsenal et Bradley Barcola. C'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, ils disaient que Barcola n'était pas sur le marché, puis ils parlent de Barcola et Arsenal, et personne n'évoque Liverpool. Mais Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n'ont pas de discussions. Et le joueur qu'Arsenal veut ajouter à son équipe au poste est d'ailier est, selon mes informations, toujours Morgan Rodgers. Les discussions sont avancées avec le joueur bien qu'il n'y ait pas d'accord sur les termes du contrat, mais il manque que quelques détails. Et Arsenal est prêt à attaquer et négocier pour son nouvel ailier Morgan Rodgers », explique-t-il dans une vidéo sur sa chaîne YouTube.