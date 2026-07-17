Mbappé ou Griezmann : «Ce ne sont pas des rumeurs...», le choix de Deschamps a été critiqué en équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour sa deuxième compétition en tant que capitaine, l'équipe de France a une fois de plus échoué en demi-finale. Après l'Euro, c'est la Coupe du monde qui a malheureusement échappé à Kylian Mbappé et l'ensemble du vestiaire des Bleus. Des joueurs unis derrière le capitaine cette année, ce qui ne fut pas le cas lors de l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann en 2024.

Le 30 septembre 2024, quelques semaines seulement après le dernier rassemblement en date de l'équipe de France, Antoine Griezmann faisait une annonce qui n'était pas vraiment attendue. Alors qu'il avait fait part de son souhait de disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, le champion du monde prenait sa retraite internationale. Beaucoup d'observateurs et journalistes ont depuis spéculé sur les raisons de cette décision prise à cause d'un évènement datant de plus d'un an à l'époque : le brassard de capitaine.

«Il avait des aspirations qu'on peut comprendre aussi à sa place» Après la Coupe du monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps profitait du rassemblement du mois de mars 2023 afin de nommer Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France. Ce qui n'est pas passé auprès d'Antoine Griezmann, mais pas seulement comme raconté par Romain Molina au Lockin show avec Zack Nani. « Le départ de Griezmann et les rumeurs par rapport au brassard de capitaine de Mbappé ? C'est vrai, ce ne sont pas que des rumeurs. Il n'a jamais été un mec qui était apprécié par tout le monde dans le groupe pour des problèmes d'ego. Quand tu entres dans le vestiaire et que tu dis tout le temps : 'les gars je vous ai encore sauvé aujourd'hui' bon. Il est très sympa, mais il avait des aspirations qu'on peut comprendre aussi à sa place ».