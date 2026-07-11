Équipe de France : Antoine Griezmann envoie un message en pleine Coupe du Monde !

Retraité international depuis trois ans déjà, Antoine Griezmann n’en reste pas moins une légende de l’équipe de France. Alors que le milieu offensif a assisté au quart de finale de la Coupe du Monde 2026 opposant les Bleus au Maroc, le nouveau joueur d’Orlando City a dévoilé un message d’encouragement pour ses anciens partenaires.
L’équipe de France est au rendez-vous. Pour la troisième édition d’affilée, les Bleus ont atteint le dernier carré d’une Coupe du Monde. Si désormais, les hommes de Didier Deschamps vont devoir triompher de l’Espagne en demi-finale, la France n’a clairement pas été mise en danger par le Maroc en quart de finale. Jeudi soir, les Bleus portés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont su logiquement prendre les devants sur ce match couperet.
« Merci les Bleus pour ces émotions »
Si cette rencontre s’est déroulée à Boston, Antoine Griezmann lui, a bien assisté à ce quart de finale. Présent avec sa famille en loges, la légende de l’équipe de France a ainsi pu encourager ses anciens partenaires. Sur Instagram, l’ancien milieu offensif a publié un post retraçant cette présence pour les Bleus, avec la description suivante : « What a game ! Merci les Bleus pour ces émotions », a ainsi écrit le champion du monde 2018 sur le réseau social.
Un rapprochement entre Griezmann et l’équipe de France ?
Un message en pleine compétition qui devrait atténuer les polémiques. Car depuis son départ à la retraite internationale, Antoine Griezmann s’est montré plutôt distant vis-à-vis de l’équipe de France. La légende de 35 ans n’a jamais véritablement évoqué le sujet de la sélection, et ne s’est jamais véritablement affiché en train de soutenir ses anciens coéquipiers, alors que dernièrement, d’anciens internationaux comme Samuel Umtiti, André-Pierre Gignac, ou encore Thierry Henry sont allés rendre visite aux Bleus dans les vestiaires. Évoluant désormais à Orlando, Antoine Griezmann pourrait-il aller soutenir ses anciens partenaires sur ce sprint final du mondial ?