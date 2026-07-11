Équipe de France : Antoine Griezmann envoie un message en pleine Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Retraité international depuis trois ans déjà, Antoine Griezmann n’en reste pas moins une légende de l’équipe de France. Alors que le milieu offensif a assisté au quart de finale de la Coupe du Monde 2026 opposant les Bleus au Maroc, le nouveau joueur d’Orlando City a dévoilé un message d’encouragement pour ses anciens partenaires.

L’équipe de France est au rendez-vous. Pour la troisième édition d’affilée, les Bleus ont atteint le dernier carré d’une Coupe du Monde. Si désormais, les hommes de Didier Deschamps vont devoir triompher de l’Espagne en demi-finale, la France n’a clairement pas été mise en danger par le Maroc en quart de finale. Jeudi soir, les Bleus portés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont su logiquement prendre les devants sur ce match couperet.

« Merci les Bleus pour ces émotions » Si cette rencontre s’est déroulée à Boston, Antoine Griezmann lui, a bien assisté à ce quart de finale. Présent avec sa famille en loges, la légende de l’équipe de France a ainsi pu encourager ses anciens partenaires. Sur Instagram, l’ancien milieu offensif a publié un post retraçant cette présence pour les Bleus, avec la description suivante : « What a game ! Merci les Bleus pour ces émotions », a ainsi écrit le champion du monde 2018 sur le réseau social.