Equipe de France - «Je mets ma main à couper» : Jules Koundé répond à l'accusation de Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a fait un pas de plus vers son rêve d'une troisième étoile mondiale. En effet, en venant à bout du Maroc jeudi au Gillette Stadium (2-0), les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe du monde 2026. Une fois de plus titulaire dans le couloir droit de la défense française, Jules Koundé a été accusé par Daniel Riolo d'avoir fait un choix styliste plutôt qu'un moyen de l'aider dans ses performances.

Il aura fallu attendre la seconde période pour voir l'équipe de France ouvrir le score face au Maroc. Une fois de plus, l'éclair est venu de Kylian Mbappé qui a déposé une frappe puissante dans les filets de Yassine Bounou à l'heure de jeu. De quoi permettre aux Bleus de souffler et d'avoir des espaces supplémentaires dans la défense marocaine jusqu'ici bien regroupée, mais bien obligée de sortir pour espérer aller chercher la qualification. Le moment choisi par Ousmane Dembélé pour doubler la mise six minutes plus tard. Score final : 2 buts à 0.

«C’est gênant, mais pour le look il les laisse. Pour moi, il perd 10% à cause du look» En s'offrant le Maroc au Gillette Stadium de Foxborough, l'équipe de France a validé son billet pour la demi-finale de cette Coupe du monde 2026 le 14 juillet prochain à l'AT&T Stadium de Dallas. Lors du débriefing de la rencontre de l'After Foot, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur le bandeau porté par Jules Koundé. Selon l'éditorialiste de RMC, le défenseur français l'utiliserait uniquement pour une question de style. « Koundé ? Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gêne pas, je n'y crois pas. Vous pouvez me trouver les plus grands spécialistes capillaires du monde, je mets ma main à couper que c’est gênant mais que pour le look il les laisse. Pour moi, il perd 10% à cause du look ».