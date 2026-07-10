Équipe de France : Un jackpot à 43M€ avec la Coupe du Monde 2026 ?

Ce jeudi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Une qualification qui a déjà rapporté un beau montant dans les caisses du football français, et qui pourrait même atteindre les 43M€ sous certaines conditions, notamment en cas de victoire finale. Explications.
Pour la troisième édition d’affilée, l’équipe de France a au moins atteint le stade des demi-finales d’une Coupe du Monde. Après le triomphe en 2018, la finale malheureuse de 2022, les Bleus sont de retour. Ce jeudi soir, les hommes de Didier Deschamps ont logiquement dominé le Maroc (2-0) et vont donc disputer les demi-finales face à l’Espagne ou la Belgique. Une chose est certaine, grâce à ce nouveau beau parcours, les Bleus ont empoché de belles sommes d’argent.
43,7M€ de prime de victoire pour le vainqueur de la Coupe du Monde
Comme l’indique l’Equipe, la Fédération Française de Football (FFF) va remporter 25,4M€ déjà. En effet, si les Bleus étaient amenés à terminer troisième du tournoi, un montant de 25,4M€ irait dans les caisses de la FFF. Ce montant passerait à 28,9M€ si les partenaires de Kylian Mbappé échouent en finale. Mais surtout, en cas de victoire finale sur ce mondial, ce seraient 43,7M€ qui seraient alors empochés par l’instance française, de quoi certainement motiver les Bleus, alors que 2,5M€ de dédommagements pour les frais seront également à ajouter dans la balance.
Philippe Diallo encourage les Bleus
En attendant, le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, a tenu à encourager les siens pour le reste de la compétition : « Nous sommes en demi-finale de Coupe du monde ! Un parcours sans faute pour nos Bleus, portés par leur solidarité et leur beau jeu. Mardi, la France disputera la 8ᵉ demi-finale de son histoire, la 3ᵉ d’affilée en Coupe du monde, du jamais vu pour nos Bleus. Et quel symbole : un 14 juillet qui sera doublement une fête, celle de la nation et celle du football ! Continuez à nous faire vibrer, à nous enthousiasmer, à nous montrer ce que le beau jeu veut dire. Vous êtes aujourd'hui la fierté de tous les Français. »