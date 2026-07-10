Équipe de France : Un jackpot à 43M€ avec la Coupe du Monde 2026 ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Une qualification qui a déjà rapporté un beau montant dans les caisses du football français, et qui pourrait même atteindre les 43M€ sous certaines conditions, notamment en cas de victoire finale. Explications.

Pour la troisième édition d’affilée, l’équipe de France a au moins atteint le stade des demi-finales d’une Coupe du Monde. Après le triomphe en 2018, la finale malheureuse de 2022, les Bleus sont de retour. Ce jeudi soir, les hommes de Didier Deschamps ont logiquement dominé le Maroc (2-0) et vont donc disputer les demi-finales face à l’Espagne ou la Belgique. Une chose est certaine, grâce à ce nouveau beau parcours, les Bleus ont empoché de belles sommes d’argent.

43,7M€ de prime de victoire pour le vainqueur de la Coupe du Monde Comme l’indique l’Equipe, la Fédération Française de Football (FFF) va remporter 25,4M€ déjà. En effet, si les Bleus étaient amenés à terminer troisième du tournoi, un montant de 25,4M€ irait dans les caisses de la FFF. Ce montant passerait à 28,9M€ si les partenaires de Kylian Mbappé échouent en finale. Mais surtout, en cas de victoire finale sur ce mondial, ce seraient 43,7M€ qui seraient alors empochés par l’instance française, de quoi certainement motiver les Bleus, alors que 2,5M€ de dédommagements pour les frais seront également à ajouter dans la balance.