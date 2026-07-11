Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal lance déjà le choc contre les Bleus : «Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire face à la Belgique (2-1) vendredi, l’Espagne a rejoint l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Une rencontre sur laquelle Lamine Yamal s’est projeté, estimant que si les Bleus devaient craindre quelqu’un dans cette compétition, c’est bien la Roja, qui les avait éliminé lors du dernier Euro.

On aura donc droit à une demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne lors de cette Coupe du monde 2026. Après les Bleus, vainqueurs face au Maroc (2-0) jeudi, la Roja les a rejoints en demi-finale grâce à son succès en fin de match vendredi contre la Belgique (2-1), avec un nouveau but de Mikel Merino. Dès la fin de la rencontre au micro de la RTVE, Lamine Yamal a lancé les hostilités avant le choc entre les deux équipes mardi prochain.

« On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur » « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. C'est évident que ce sont deux super équipes, deux sélections parmi les meilleures au monde, les deux meilleures à mes yeux. On verra bien ce qui se passera, mais on n'a pas peur. Il y a deux options : soit ils atteignent trois finales de Coupe du monde consécutives, soit nous les battons trois fois. Nous sommes arrivés en demi-finales pour cela : jouer ces matches et les gagner. Maintenant, il est temps de se reposer et de se concentrer sur le match contre la France », a déclaré l’attaquant du FC Barcelone.