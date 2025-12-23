Transferts à l'OM : Benatia, l'incroyable accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Promu à la tête de la direction sportive au début d'année alors qu'il occupait depuis un an la fonction de conseiller sportif de Pablo Longoria à l'OM, Medhi Benatia dispose d'un art à la négociation assez bluffant au vu de ses résultats d'après Romain Molina. A la limite du surnaturel même. Explications.

Directeur du football de l'OM depuis le mois de janvier dernier, Medhi Benatia n'arrête pas et trouve souvent le moyen de réparer des erreurs de casting effectuées par ses soins et ceux du président Pablo Longoria sur le marché des transferts. Après avoir raté le coche avec Lilian Brassier et Elye Wahi entre autres à l'été 2024, le dirigeant du club marseillais leur a trouvé un point de chute dès l'hiver 2025.

«Comment Bologne s'est dit : on va mettre le paquet sur Jonathan Rowe ?» Moins d'un an après sa prolongation de contrat à l'OM jusqu'en juin 2028, Luis Henrique s'en allait à l'Inter pour 25M€ environ. Pour sa part, Jonathan Rowe s'envolait du côté de Bologne pour une somme avoisinant les 19M€. Une performance de négociations qui a laissé sans voix Romain Molina. « C'est vrai que Marseille a une politique de recrutement très audacieuse. Il y a beaucoup de risques : les Wahi etc... Mais ils ont toujours trouvé un acquéreur au bout de six mois. Cet été, ils ont trouvé des (ndlr il mime un pigeon) pour Luis Henrique. Dieu tout puissant, comment l'Inter s'est dit que c'était une bonne idée ? Comment Bologne s'est dit : on va mettre le paquet sur Jonathan Rowe ? ».