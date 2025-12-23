Mercato - PSG : Après Mbappé, une nouvelle guerre est annoncée avec le Real Madrid !

Selon toute vraisemblance, Ayyoub Bouaddi ne devrait pas s’éterniser du côté du LOSC. En effet, le milieu de terrain affiche un très haut niveau depuis quelques mois et cela n’a pas échappé à de nombreux clubs européens. Le PSG et le Real Madrid sont notamment sur le dossier, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle belle bataille entre les deux formations après celle pour Kylian Mbappé.
La Ligue 1 regorge de jeunes talents et c’est encore le cas cette saison. Du côté de Lille, c’est Ayyoub Bouaddi qui impressionne tous les observateurs, lui qui s’est déjà imposé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain, malgré ses 18 ans. Le joueur de Bruno Génésio semble déjà taillé pour un plus grand club et il y a fort à parier que lors du mercato estival il s’en ira.
Le PSG fonce sur Bouaddi !
Ayyoub Bouaddi pourrait donc rapidement quitter le LOSC, mais pas forcément la Ligue 1. En effet, selon les informations de TEAMTALK, le PSG serait un grand admirateur du milieu de terrain et il pourrait d’ailleurs lancer une offensive l’été prochain. Certaines formations anglaises comme Chelsea, Liverpool ou bien Manchester United pourraient également tenter leur chance pour le crack lillois.
Le Real Madrid est également sur le dossier
Le PSG aura donc fort à faire, d’autant que le Bayern Munich et la Juventus de Turin auraient également un œil sur Ayyoub Bouaddi. En Espagne, le Real Madrid pourrait également tenter sa chance. Le champion de France espère cette fois que le club madrilène ne sortira pas vainqueur de cette bataille, lui qui avait chippé Kylian Mbappé à Paris à l’été 2024. Affaire à suivre…