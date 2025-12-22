PSG - Dembélé : Le coup de maître de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

En l’espace de deux saisons, Luis Enrique a tout chamboulé au PSG. A son arrivée lors de l’été 2023, les stars régnaient sur l’équipe. Ce n’est plus le cas désormais. Le coach espagnol a remis le collectif au centre du projet et bénéficie du soutien total de sa direction. L’entraîneur de 55 ans n’a d’ailleurs pas hésité à prendre des décisions radicales pour le bien du groupe.

Luis Enrique a pris des mesures radicales avec Ousmane Dembélé Comme le rapporte AS, la liberté dont Luis Enrique jouit au PSG lui a notamment permis de laisser quelques grands noms sur le banc des remplaçants. Et certains ont répondu à cette stimulation, à commencer par Ousmane Dembélé. En première partie de saison dernière, l’international français faisait partie des réfractaires de la méthode de Luis Enrique.