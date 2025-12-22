PSG - Dembélé : Le coup de maître de Luis Enrique !

Luis Enrique a totalement métamorphosé le PSG depuis son arrivée en 2023. Le coach espagnol a mis un terme au règne des stars pour remettre le collectif au centre du projet. L’entraîneur de 55 ans n’a par exemple pas hésité à mettre certains grands noms sur le banc. Et cela en a stimulé quelques-uns, à commencer par Ousmane Dembélé.
En l’espace de deux saisons, Luis Enrique a tout chamboulé au PSG. A son arrivée lors de l’été 2023, les stars régnaient sur l’équipe. Ce n’est plus le cas désormais. Le coach espagnol a remis le collectif au centre du projet et bénéficie du soutien total de sa direction. L’entraîneur de 55 ans n’a d’ailleurs pas hésité à prendre des décisions radicales pour le bien du groupe.
Luis Enrique a pris des mesures radicales avec Ousmane Dembélé
Comme le rapporte AS, la liberté dont Luis Enrique jouit au PSG lui a notamment permis de laisser quelques grands noms sur le banc des remplaçants. Et certains ont répondu à cette stimulation, à commencer par Ousmane Dembélé. En première partie de saison dernière, l’international français faisait partie des réfractaires de la méthode de Luis Enrique.
Le PSG peut s'en frotter les mains
L’Asturien n’a donc pas hésité à prendre certaines mesures. Ousmane Dembélé a fini par rentrer dans le rang, et cela lui a été plus que bénéfique. En septembre dernier, l’attaquant du PSG a été sacré Ballon d’Or 2025. Et il y a quelques jours, le champion du monde 2018 a même remporté le trophée FIFA The Best. Luis Enrique a visiblement réussi un coup de maître avec le joueur de 28 ans.