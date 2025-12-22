PSG - Hakimi : La grande annonce de son pote à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Solide élément de la défense marseillaise depuis son arrivée l'été dernier, Nayef Aguerd est actuellement présent avec le Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Un rendez-vous très attendu auquel son ami Achraf Hakimi souhaite participer également. Le joueur du PSG n'a pas pu disputer le premier match, pas encore remis de sa blessure. Aguerd l'attend avec impatience.

Pays hôte de la CAN cette année, le Maroc vise une deuxième couronne après celle de 1976. Le pays compte dans ses rangs l'un des meilleurs défenseurs du monde, Achraf Hakimi. Mais celui-ci est encore en convalescence et doit se préparer au mieux avant son retour à la compétition. Un retour que Nayef Aguerd attend avec impatience.

« On est très fiers de lui » Elu Ballon d'Or africain le mois dernier, Achraf Hakimi a montré des qualités exceptionnelles qui peuvent servir au Maroc dans cette compétition. Le joueur de 27 ans manque à ses coéquipiers, à commencer par Nayef Aguerd. « Premièrement on est très fiers de lui. C'est un ami, je suis très proche de lui. Dommage qu'il ait eu cette blessure mais je ne m'inquiète pas, il est revenu à temps. Il rajoute son leadership dans le vestiaire. Le jour où il sera prêt, il va nous rajouter un plus, c'est notre capitaine et on est très contents pour lui » réagit le Marseillais à RMC.