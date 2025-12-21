Achraf Hakimi, le nouveau coup dur loin du PSG…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti disputer la CAN, Achraf Hakimi était sur le banc ce dimanche pour le premier match du Maroc face aux Comores. En attendant le retour du joueur du PSG, les Lions de l’Atlas ont dû encaisser un nouveau coup dur, la blessure de leur capitaine Romain Saïss, contraint de céder sa place après seulement 18 minutes de jeu.

Blessé à la cheville depuis le 4 novembre dernier lors de la défaite du PSG face au Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, Achraf Hakimi s’est lancé dans une course contre la montre : être de retour pour disputer la CAN avec le Maroc. Ce qui est en bonne voie, même si le latéral droit âgé de 27 ans était remplaçant ce dimanche pour le début de la compétition.

Nouveau coup dur pour le Maroc Nayef Aguerd, qui souffrait d’une pubalgie ces dernières semaines, était bien présent, associé à Romain Saïss en défense centrale. Toutefois, le capitaine du Maroc a été contraint de céder sa place rapidement, dès le 18e minute de jeu. Victime d’une blessure musculaire, le défenseur âgé de 35 ans a été remplacé par Jawad El Yamiq.