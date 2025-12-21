PSG : Le cauchemar vécu face à Ousmane Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG n'a pas raté son entrée en lice face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Le club, tenant du titre, avait largement l'avantage face à une équipe largement à sa portée. Mehdi Belbachir, le capitaine de l'équipe face au PSG, a pu se jauger en ayant Ousmane Dembélé en face de lui. Un souvenir incroyable.

Présent sur la pelouse samedi, Ousmane Dembélé laissera peut-être un souvenir impérissable dans la tête des joueurs du Vendée Fontenay Foot. Mehdi Belbachir, capitaine de l'équipe, est revenu après la rencontre sur cette opportunité gagnée de jouer contre le PSG et le Ballon d'Or 2025.

Le PSG n'a pas tremblé La Coupe de France permet chaque année de suivre les aventures d'équipes peu reconnues et elle donne parfois lieu à des surprises incroyables. Le PSG ne s'est pas fait piéger face au Vendée Fontenay Foot. « On a su résister. Je pense qu'on a rendu une copie correcte tout en restant mesuré et humble. C'est une grande fierté car on a vécu quelque chose d'unique avec le groupe. C'est une récompense pour le club, une ville, pour les joueurs. Ce que je retiens, c'est l'aventure sportive » réagit Mehdi Belbachir en zone mixte après le match.