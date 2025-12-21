Dembélé - PSG : La grande annonce de Luis Enrique en plein clash !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Selon les dernières informations de Bertrand Latour, il y aurait actuellement certaines tensions entre le PSG et Ousmane Dembélé à propos de son temps de jeu. Ce samedi, en Coupe de France, le Ballon d’Or 2025 était titulaire au coup d’envoi et a été remplacé à l’heure de jeu. Après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé sur le match de Dembélé.

Un problème Ousmane Dembélé au PSG ? Sur le plateau du Late Football Club, Bertand Latour a fait écho de tensions autour du numéro 10 parisien. « Oui il y a un problème au PSG entre le club et le Ballon d’Or. Le staff considère qu’il n’est pas prêt pour débuter un match, raison pour laquelle il en débute aucun depuis sa blessure contre le Bayern. Vous avez un staff qui considère qu’il ne peut pas débuter et le joueur lui qui pense au contraire qu’il a besoin de débuter des matchs pour enchainer, gagner du rythme et pour devenir performant. Ça crée des tiraillements au sein du club. Il y a eu des discussions déjà entre le joueur, son clan et les dirigeants pour évoquer ce problème », a expliqué le journaliste.

Dembélé finit 2025 avec un but ! Ousmane Dembélé aimerait donc jouer plus. Il en a eu l’occasion ce samedi à l’occasion du match de Coupe de France face Vendée Fontenay Foot. En effet, le numéro 10 du PSG était titulaire et a pu jouer pendant une heure. De quoi permettre notamment à Dembélé d’inscrire un but sur penalty pour clôturer son année 2025.